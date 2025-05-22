Больше половины эквайринговых терминалов «Сбера» в Сибири проводят платежи улыбкой.

«Сбер» продолжает модернизацию парка эквайринговых терминалов. 52 % устройств в Сибири поддерживают биометрическую оплату.

В мае общее количество эквайринговых терминалов нового поколения в регионах присутствия Сибирского банка «Сбера» превысило 109 тысяч. С начала года парк оборудования увеличился почти на 6,3 тысячи устройств. Банк последовательно замещает устаревшие модели на смарт-терминалы с расширенным функционалом.

Наибольший рост числа эквайринговых устройств зафиксировали в Красноярском, Кемеровском и Новосибирском отделениях. Здесь сосредоточено свыше 66 тысяч терминалов. В Омске «Сбер» обеспечил бизнес и покупателей более чем 13 тысячами современных терминалов.

– Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные потребности людей, – объяснила управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Терминалы с биометрической оплатой – это возможность для предпринимателей упростить работу с платежами, а для клиентов – тратить меньше времени на покупки. Мы видим, как растет спрос на биометрию и бесконтактные решения, и продолжаем развивать сервисы, которые делают ежедневные задачи проще.

«Сбер» активно внедряет функционал биометрической оплаты, а также решения, интегрированные с кассовыми системами малого и среднего бизнеса.