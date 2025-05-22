Нарушитель спокойствия извинился перед жителями соседнего города.

Сотрудники тюменской полиции обнаружили в интернете ролик со стрельбой в жилом квартале. Неизвестный в ночь на 13 мая выстрелил в воздух 6 раз, после чего уехал на белой машине. Сотрудники ГИБДД благодаря ориентировке остановили указанный автомобиль, за рулем которого находился 21-летний житель Омска. Документов на право управлять транспортом у него при себе не было.

На допросе задержанный пояснил, что накануне он приехал в Тюмень с подругой на концерт. Конфликт, возникший между влюбленными во дворе жилого дома, привел к тому, что парень, потеряв самообладание, совершил выстрелы в воздух.

На видео, записанном сотрудниками правоохранительных органов, омич извинился за свое поведение перед всеми жителями Тюмени за свой дерхкий перфоманс.

Травматический пистолет, из которого стрелял задержанный, изъят. В отношении него также составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления») и направлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.