Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Технический запуск нового заведения намечен на конец мая.

В Омске готовится к открытию новый лаундж-бар «Мята». Заведение хотят запустить 27 мая. Как ранее сообщалось, оно расположится на втором этаже здания легендарного ночного клуба «Атлантида». 

Как уточнил телеграм-канал «Omsk_putevoditel», сеть «Мята» признана одной из лучших по версии Forbes и представлена в 105 городах России и в девяти странах, включая Чехию, Турцию, Беларусь и Азербайджан.

Напомним, что ранее стало известно, что за кухню в омском баре отвечает бренд-шеф Андрей Долгов, который разработал оригинальное фьюжн-меню с легкими закусками, тартаром, севиче, карпаччо и свежими сезонными продуктами.

Алексей Новиков
·Экономика/Бизнес

Технический запуск нового заведения намечен на конец мая.

В Омске готовится к открытию новый лаундж-бар «Мята». Заведение хотят запустить 27 мая. Как ранее сообщалось, оно расположится на втором этаже здания легендарного ночного клуба «Атлантида». 

Как уточнил телеграм-канал «Omsk_putevoditel», сеть «Мята» признана одной из лучших по версии Forbes и представлена в 105 городах России и в девяти странах, включая Чехию, Турцию, Беларусь и Азербайджан.

Напомним, что ранее стало известно, что за кухню в омском баре отвечает бренд-шеф Андрей Долгов, который разработал оригинальное фьюжн-меню с легкими закусками, тартаром, севиче, карпаччо и свежими сезонными продуктами.

Алексей Новиков