Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Официально заведение с легкими закусками в меню запустят к концу мая. 

На втором этаже здания бывшего ночного клуба «Атлантида», рядом с кофейней Skuratov, планируют запустить новое заведение – лаунж-бар «Мята». 

Как уточнил телеграм-канал «Омск_путеводитель», сейчас в помещении завершаются ремонтные работы и завозится мебель. Официальное открытие намечено на конец мая. 

В новом баре предусмотрено около 80 посадочных мест. Планируется, что за атмосферу заведения будут отвечать амбассадоры известных брендов Mr. Brew и Darkside. Бренд-шеф Андрей Долгов разработал для «Мяты» оригинальное фьюжн-меню на основе свежих сезонных продуктов. Гостям предложат легкие закуски, тартары, севиче, карпаччо, салаты, а также свежеиспеченный хлеб собственного приготовления.

Алексей Новиков
·Экономика/Бизнес

Официально заведение с легкими закусками в меню запустят к концу мая. 

На втором этаже здания бывшего ночного клуба «Атлантида», рядом с кофейней Skuratov, планируют запустить новое заведение – лаунж-бар «Мята». 

Как уточнил телеграм-канал «Омск_путеводитель», сейчас в помещении завершаются ремонтные работы и завозится мебель. Официальное открытие намечено на конец мая. 

В новом баре предусмотрено около 80 посадочных мест. Планируется, что за атмосферу заведения будут отвечать амбассадоры известных брендов Mr. Brew и Darkside. Бренд-шеф Андрей Долгов разработал для «Мяты» оригинальное фьюжн-меню на основе свежих сезонных продуктов. Гостям предложат легкие закуски, тартары, севиче, карпаччо, салаты, а также свежеиспеченный хлеб собственного приготовления.

Алексей Новиков