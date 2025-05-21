Мужчина вышел из дома буквально в тапочках и не вернулся.

Сегодня, 21 мая, примерно в 4 часа ночи 72-летний Павел Никаноров вышел из дома на улице Победы, в селе Харино, Омский район, и не вернулся. В настоящий момент родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 180, худощавого телосложения, глаза карие, сутулится, был одет в трико с белыми лампасами, светло-зеленую рубашку, кепку цвета хаки и резиновые сланцы.

Всех, кто обладает сведениями о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.