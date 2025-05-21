В 37 омских селах и деревнях появился доступ к быстрому мобильному интернету.

В Омской области 37 поселений получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения в малочисленных населенных пунктах благодаря государственному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Часть поселений, вошедших в программу, находятся в труднодоступной местности, а количество жителей в них варьируется от 100 до 500 человек. Есть совсем небольшие населенные пункты.

Например, это деревня Песчанка Одесского района. В ней есть всего одна улица Центральная, на которой проживает только 40 человек. Во многих населенных пунктах связь «МегаФона» появилась впервые.

– Работа по улучшению качества связи для жителей области проводится по поручению главы региона Виталия Хоценко, – рассказал первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко. – Качественная сотовая связь и интернет должны быть доступны даже в отдаленных населенных пунктах.

Оператор завершил технические работы, и теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, передавать большой объем данных, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи.

– Мы обеспечиваем жителей региона связью не только за счет собственной инфраструктуры, но и в партнерстве с другими операторами, – объяснил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – Благодаря такому решению в апреле возможность пользоваться нашими услугами получили еще 17,5 тысячи человек. Работы проходили на территории 16 из 32 районов области. Конечно, развитие нашей сети происходит беспрерывно и на остальной территории региона. Замеры специалистов показали, что за последние месяцы скорость мобильного интернета в Кормиловском районе выросла на 58 %, в Колосовском – на 29 %, в Калачинском – на 5 %.

Востребованность услуг подтверждает статистика оператора. За последний месяц жители небольших населенных пунктов успели сгенерировать большой объем трафика – почти 3 Тб. Это равноценно просмотру абонентами 750 кинофильмов в хорошем качестве.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама