Администрация поручила задействовать спецтехнику и принять меры по защите населения.
С вечера 16 мая, в Кировском округе Омска установлен режим повышенной готовности из-за подтопления жилых домов. Соответствующий документ размещен на официальном портале администрации города. Постановление подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Романин.
В зону подтопления попали дома, расположенные в границах улиц: Граничная, Полярная, Луначарского, Новоомская, Седова, Володарского, Авиационная, 22 Декабря, Семиреченская, Мельничная, Южная, 4-я и 5-я Кировские, Центральная, 9-я Кировская, Грибоедова, 10-я и 16-я Самарские, Талалихина, а также переулок Луначарского.
В рамках постановления поручено установить местный уровень реагирования. Главе округа необходимо разработать меры по защите населения от возможных последствий чрезвычайной ситуации. «ОмскВодоканалу» и городским службам поручено направить спецтехнику для устранения последствий подтопления.