Компания, занимающаяся благоустройством парка, ведет еще два крупных объекта на Левом берегу.

С входной зоны омского парка Победы, где недавно завершилась масштабная реконструкция, неожиданно пропали около десятка опор освещения с фонарями. Их демонтировала подрядная организация «СтройТраст». Фонари увезли на бульвар Архитекторов, где работы по капремонту дороги ведет эта же компания.

В мэрии Омска пояснили, что все 9 демонтированных столбов принадлежат подрядчику и были установлены в парке временно, на период празднования Дня Победы, сообщает портал Om1. Сейчас, когда торжественные мероприятия завершились, опоры сняли и увезли на бульвар Архитекторов, где в ближайшее время смонтируют вдоль дороги.

Что касается парка Победы, основания для постоянных столбов готовы, их установят в рамках второго этапа благоустройства – он завершится в конце лета.

Компания «СтройТраст» помимо работ в парке Победы и на бульваре Архитекторов занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.