Батюшка провел обряд освящения поля в Русско-Полянском районе.

В рабочем поселке Русская Поляна, что на юге Омской области, на границе с Казахстаном, вчера, 19 мая, поля одного из сельхозпредприятий посетил батюшка. Он освятил землю на будущий урожай.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Валентин Фомиченко послужил особый чин освящения семян, а также совершил молитву на полях предприятия, окропив их святой водой. Какие культуры растут на полях хозяйства, не уточняется.

Уточняется, что подобный обряд совершается каждый год.