Омск-Информ
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·Общество

Батюшка провел обряд освящения поля в Русско-Полянском районе.

В рабочем поселке Русская Поляна, что на юге Омской области, на границе с Казахстаном, вчера, 19 мая, поля одного из сельхозпредприятий посетил батюшка. Он освятил землю на будущий урожай.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Валентин Фомиченко послужил особый чин освящения семян, а также совершил молитву на полях предприятия, окропив их святой водой. Какие культуры растут на полях хозяйства, не уточняется. 

Уточняется, что подобный обряд совершается каждый год.

·Общество

Батюшка провел обряд освящения поля в Русско-Полянском районе.

В рабочем поселке Русская Поляна, что на юге Омской области, на границе с Казахстаном, вчера, 19 мая, поля одного из сельхозпредприятий посетил батюшка. Он освятил землю на будущий урожай.

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского иерей Валентин Фомиченко послужил особый чин освящения семян, а также совершил молитву на полях предприятия, окропив их святой водой. Какие культуры растут на полях хозяйства, не уточняется. 

Уточняется, что подобный обряд совершается каждый год.