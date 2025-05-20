В «Сбере» отметили устойчивый рост количества сделок с применением аккредитива в разных сферах.

За первый квартал 2025 года жители Сибири открыли более 6,5 тысячи аккредитивов. Это почти втрое больше, чем за тот же период 2023 года.

Аккредитив – это инструмент для безрисковых расчетов, при котором банк выступает гарантом сделки. Средства блокируются на аккредитивном счете и переводятся продавцу только после выполнения всех условий договора.

Аккредитив традиционно пользуется популярностью в качестве инструмента для сделок с недвижимостью, однако в последнее время все чаще используется и в других сферах. Только за первые три месяца 2025 года в Сибири провели более 1300 сделок вне рынка недвижимости – почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Клиенты «Сбера» все чаще оформляют аккредитивы при покупке автомобилей, спецтехники, даже вертолетов и домашних животных. Растет и количество сделок в рамках госпрограмм – от подряда на установку газового оборудования до выплат пострадавшим гражданам в регионах, где случились ЧС.

– Рост популярности аккредитивов в Сибири – это не только следствие интереса к сделкам с недвижимостью, – рассказал председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев. – Мы наблюдаем, как этот надежный и понятный инструмент входит в повседневную практику. Все больше людей выбирают расчет через аккредитив, когда речь идет о транспорте, частных подрядных услугах и даже покупке животных. Оформление полностью цифровое и занимает всего пару минут.

«Сбер» активно развивает направление аккредитивов в рамках взаимодействия с государственными органами. Только в прошлом году по всей стране открыли более 5,5 тысячи аккредитивов для реализации социально значимых программ, в том числе – в зонах чрезвычайных ситуаций. Все подобные сделки оформляются бесплатно как для граждан, так и для органов власти.