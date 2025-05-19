Участки по колено в воде.

Жители СНТ «Восток» в Омске столкнулись с серьезной проблемой из-за прорыва водопровода. Десятки дачных участков оказались затоплены, многие из них являются единственным жильем для семей, проживающих там круглый год.

– Участки по колено в воде. Стоимость участков от 1 млн рублей на секундочку. При выяснении причин затопления садоводами выявлены многочисленные порывы водопровода (проведен около 3 лет назад) – рассказал автор поста в паблике «Инцидент Омск»

При проверке поврежденного водопровода оказалось, что он никому не принадлежит, поэтому и чинить его некому.

– Выяснилось, что договор на обслуживание данного водопровода не заключен НИ С КЕМ! Считаю, что председатель допустил преступную халатность, так отнесясь к проведению таких серьезных работ, – говорит местный житель.

В администрации Октябрьского округа сообщили, что специалисты круглосуточно занимаются откачиванием воды и ее сбросом в реку Омь. Для ускорения работ количество используемых насосов удвоено. Однако, по всей видимости, речь идет о затоплении Осташково, которое находится более чем в 4 км от СНТ «Восток».

Также администрация отметила, что если дачников не устраивает их текущий председатель – они могут обратиться в суд.