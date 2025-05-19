Муниципальные районы Омской области готовятся удивлять избалованных городских туристов.

В ближайшую субботу, 24 мая, с 10 до 18 часов в парке «Зеленый остров» пройдет выставка-ярмарка «Регион 55. Билет в лето», в рамках которой будут показаны туристские возможности Омской области и запланированные на теплые месяцы года мероприятия.

Муниципальные районы представят свой турпотенциал, будут работать многочисленные площадки. Также на выставке сыграет одна из лучших кавер групп Сибири «Айвазовский оркестра».

– В 14:00 состоится торжественное открытие с участием ведущих коллективов нашего региона, – сообщила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Всего на выставке будет 40 участников, половина из которых представляет муниципальные районы. Каждый расскажет о себе, достопримечательностях, инфраструктуре, логистике и пр. Будет работать лекторий, на котором с 14:00 до 18:00 часов спикеры расскажут об интересных кейсах по туристическим маршрутам, по путешествиям и походам. Помимо раскрученного севера Омской области – Тары, Муромцева, Большеречья, предлагаются новые направления. В Тарском районе, известном экскурсионными маршрутами по латышским поселениям, туристам теперь предлагают посетить белорусские деревни. В Нововаршавском районе к туристскому сезону готов новый маршрут «8 чудес Новой Варшавы».

Парк «Вокруг света» также входит в летний турмаршрут, уже стартовал фестиваль «Лето вокруг света». Его концепция сводится к тому, что каждую неделю, субботу и воскресенье, площадка будет наполнена концертными, спортивными, интерактивными, выставочными мероприятиями. Омичам обещают эстрадных звезд.

– Сейчас создается малая сцена на «Зеленом острове», которая сможет стать и лекторием, и площадкой для камерных мероприятий, для спортивных зарядок и всевозможных интерактивов более камерного формата, которые смогут дополнить и разнообразить досуг. Кроме того, будет работать летний открытый кинотеатр, – рассказала директор семейного парка развлечений «Вокруг света» Дарья Толмачева.

24 мая на открытии летнего туристского сезона обещают призы и подарки.