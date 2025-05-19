Компания ищет подрядчиков для выполнения отделочных работ, монтажа инженерных систем и оборудования.
Стало известно, что компания «Детский мир» скоро откроет еще одну точку продаж в городе. Магазин разместится на втором этаже ТК «Амурский», расположенного по адресу: улица 4-я Челюскинцев, 66.
Предстоящие строительные и инженерные работы были размещены на торговой площадке Bidzaar. Компания ищет подрядчиков для выполнения отделочных работ, монтажа перегородок, вентиляционного и осветительного оборудования, а также систем безопасности. Площадь будущего магазина составляет более 800 квадратных метров, 650 из которых предназначена для торговли детской продукцией.
Принять участие в конкурсе могут только фирмы, входящие в соответствующую саморегулируемую организацию строительной отрасли и обладающие опытом выполнения аналогичных строительных и монтажных работ минимум один год. Заявки принимаются 23 мая.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в Омске действует 11 точек сети «Детский мир».