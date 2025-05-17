Форум «Россия – спортивная держава» может состояться в 2028 году. Регион рассчитывает на поддержку Минспорта России.

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым, который сейчас находится в Омске. Чиновники обсуждали вопросы развития физкультуры и спорта на территории региона.

В частности, Хоценко предложил Дегтяреву провести в 2028 году в Омске международный форум «Россия – спортивная держава».

- У Омской области богатые спортивные традиции. Мы активно работаем над улучшением инфраструктуры и привлечением новых крупных мероприятий. Омская область выступает с инициативой проведения в 2028 году в Омске международного форума «Россия – спортивная держава». Рассчитываем в этом вопросе на поддержку Михаила Владимировича Дегтярева, - отметил омский губернатор.

Он также поблагодарил министра за поддержку региональных инициатив, в том числе по восстановлению СКК имени Виктора Блинова. Хоценко и Дегтярев посещали его накануне.