Они представили эскизы, включающие клуб писателей с кафе, амфитеатр и обустройство музейной площади вокруг Выставочного сквера.

Омский архитектор Ефим Фрейдин вместе с коллегой Николаем Апатиным представили концепцию литературного музея имени Достоевского. В рамках проекта они предложили варианты переоборудования павильонов в Выставочном сквере, ранее используемых во время проведения выставки «Флора».

– Выставка мутировала в городское событие, а павильоны заброшены и переданы литмузею имени Достоевского (он описал Омск в «Записках из Мертвого дома» и финале «Преступления и наказания»). Почитали, как тогда делали книжные магазины, музеи книги и т. д. Программу музея – два затемненных зала, амфитеатр клуба писателей (конференц-зал), кафе, администрацию – мы упаковали в два уровня и соединили перголой. Сделали два варианта фасадов. Предложили уличную программу с «музейной площадью» (вокруг сквера еще три музея). Легкая получилась штука, – рассказал архитектор в своем телеграм-канале.

Фрейдин продемонстрировал результаты своей работы – эскизы павильонов и проекта благоустройства прилегающей территории. В одном из павильонов предполагается создать клуб писателей с выставочным залом и кафе, а в другом – организовать литературный клуб с залом, оборудованным амфитеатром.