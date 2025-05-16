Омск-Информ
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·Происшествия

После совершения экстремального прыжка омич встал и пошел, как ни в чем не бывало.
В соцсетях появилось сообщение об инциденте на Ленинградском мосту в Омске. Как сообщают очевидцы, с сооружения в реку спрыгнул мужчина.
До происшествия он ехал на электросамокате, но средство передвижения осталось сверху. Спрыгнув, омич приземлился неподалеку от берега. После падения он встал из воды и ушел.
1382Андрей Андреев
·Происшествия

После совершения экстремального прыжка омич встал и пошел, как ни в чем не бывало.
В соцсетях появилось сообщение об инциденте на Ленинградском мосту в Омске. Как сообщают очевидцы, с сооружения в реку спрыгнул мужчина.
До происшествия он ехал на электросамокате, но средство передвижения осталось сверху. Спрыгнув, омич приземлился неподалеку от берега. После падения он встал из воды и ушел.
1382Андрей Андреев