Омск-Информ
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·Общество

В парке 30-летия ВЛКСМ продолжаются профилактические работы.

Светомузыкальный фонтан «Холодушка» в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пока остается неработающим, сообщили в телеграм-канале «Городские парки».  

– Ориентировочная дата включения 25.05 – 01.06, в данный момент идут профилактические работы, – указано в сообщении.  

Фонтан построили в 2021 году в парке 30-летия ВЛКСМ за 30 миллионов рублей. В летний период он работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00, после чего с 21:00 до 22:00 проходит светомузыкальное представление.

Алексей Новиков
·Общество

В парке 30-летия ВЛКСМ продолжаются профилактические работы.

Светомузыкальный фонтан «Холодушка» в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пока остается неработающим, сообщили в телеграм-канале «Городские парки».  

– Ориентировочная дата включения 25.05 – 01.06, в данный момент идут профилактические работы, – указано в сообщении.  

Фонтан построили в 2021 году в парке 30-летия ВЛКСМ за 30 миллионов рублей. В летний период он работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00, после чего с 21:00 до 22:00 проходит светомузыкальное представление.

Алексей Новиков