У оператора появилась своя цифровая платформа.

Оператор «МегаФон» запускает собственную цифровую платформу для работы с поставщиками. Новый сервис предназначен для развития системы закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также оптимизации взаимодействия с контрагентами. Кроме того, решение позволит в будущем сэкономить средства, как оператору, так и его поставщикам.

– Компания рассчитывает, что запуск собственной платформы оптимизирует функционал закупочной деятельности, укрепит партнерские отношения и обеспечит дополнительные конкурентные преимущества в реализации наших стратегических проектов, а закупочный процесс станет проще и прозрачнее, – сказал директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий.

Тестирование новой закупочной платформы началось в конце прошлого года, а с сегодняшнего дня подрядчикам компании стала доступна полная версия функционала. Ссылку для регистрации поставщика на платформе можно найти на странице корпоративного сайта оператора в разделе «Закупки».

В «Личном кабинете» платформы текущие и потенциальные поставщики могут заполнить собственный профиль и обозначить направления работы, географию присутствия, предоставить расширенную информацию о деятельности своей компании, получить доступ к управлению заказами на поставку.

Одним из ключевых преимуществ платформы станет повышенная безопасность: вся критически важная информация о компании поставщика, персональные данные, коммерческие предложения и договорная документация теперь будут обрабатываться исключительно внутри корпоративной инфраструктуры «МегаФона». Это позволяет максимально защитить конфиденциальную информацию партнеров.

Кроме того, новая система интегрирована с внутренними бизнес-процессами и системами оператора: задачи и потребности на закупку оборудования смогут перемещаться на платформу напрямую из внутренних IT-систем «МегаФона», что значительно ускорит подготовку проведения закупочных процедур и упростит коммуникацию с поставщиками. Задачи для закупок автоматически выгружаются из ERP-системы компании, сокращая ручной труд, а поставщики получают доступ к актуальным данным в режиме реального времени.

Информация обо всех зарегистрированных компаниях становится сразу доступной руководителям соответствующих направлений закупок. Кроме того, поставщик автоматически получает скоринговую оценку из модуля оценки контрагентов, что позволяет оценить его надежность. Все это ускоряет принятие решения относительно привлечения новых контрагентов.

В отличие от крупных площадок электронных торгов платформа «МегаФона» бесплатна для потенциальных поставщиков и не имеет каких-либо ограничений финансового характера. Это позволит привлечь максимально широкий круг участников к закупочным процедурам.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама