Мост через реку Тару закроют на ремонт.

Сегодня, 16 мая, с 10:00 до 17:00 на мосту через реку Тару в Муромцевском районе будет ограничено передвижение из-за ремонта. Сегодня компания-подрядчик будет бетонировать плиту проезжей части на ремонтируемой части. «Стройтраст» призывает отказаться от поездок и отнестись с пониманием к ситуации.

По сути, попасть в Седельниковский район Омской области сегодня не получится, хотя и обещают периодически пропускать автотранспорт. Лучше отказаться и от поездок на озера Данилово, Ленево, Шайтан и Щучье, которые также находятся на противоположной стороне реки.

Напомним, что мост расположен на км 217+300 автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково. Ремонтируют опоры, деформационные швы, пролетные строения, подмость, а также будут обустроены водосбросы, лестничные сходы, дорожное покрытие и тротуары.