В Омске есть семь локаций, которые подходят для беговых тренировок.

Совсем скоро в Омске начнется череда спортивных стартов, в которых традиционно участвуют тысячи жителей. Для эффективной подготовки к забегу важны не только регулярные тренировки, но и правильно выбранные локации. В Омске есть несколько проверенных мест, которые соответствуют требованиям бегунов разного уровня.

Вот список маршрутов, которые помогают развить выносливость и снизить риски травм:

Иртышская набережная

Начинается от Ленинградского моста и заканчивается в районе железнодорожного вокзала. Трасса простая, разделена на дорожки для пешеходов, велосипедистов и смотровые площадки.

Набережная Тухачевского

Альтернатива Иртышской набережной. Протяженность 1,5 км, велодорожки и минимальный перепад высот.

Парк «Зеленый остров»

Преимущество парка в том, что каждый может выбрать комфортный для него маршрут. Те, кто предпочитают асфальтовое покрытие, могут выбрать центральную часть парка. Там ровная дорожка длиной 2,8 км – удобно для бега в одном темпе или интервалов.

Для любителей уединенных тренировок можно выбрать правую часть парка. Грунтовые тропы (4 км) с небольшими подъемами (до 15 метров) снижают нагрузку на ноги. Там мало людей – можно спокойно работать над дыханием.

Парк 300-летия Омска

Популярный маршрут с вариативными дистанциями. Трассы позволяют формировать круговые маршруты длиной от 1 до 5 км, что подходит для прогрессивных тренировок. Ключевая особенность: живописный кольцевой маршрут вокруг озера в глубине парка.

Парк 30-летия ВЛКСМ

Место для тех, кто предпочитает тишину и покой. Проходимость пешеходов меньше, чем в других городских парках, отсутствие велотрафика и естественные ландшафты создают условия для сосредоточенных тренировок и психологической разгрузки.

Советский парк

Локация подходит для комплексной подготовки: кроссовые пробежки по пересеченной местности, интервалы на асфальте и силовые тренировки с набором высоты (перепады до 60 метров). Лыжероллерная трасса длиной 980 м с отдельным покрытием позволяет отрабатывать темповый бег без пересечения с велосипедистами и лыжниками – достаточно соблюдать разметку и правила приоритета.

Сквер имени Дзержинского

Компактная зона с асфальтированными дорожками (2,5 км) и тренажерами для силовых упражнений. Подходит для восстановительных пробежек и коротких тренировок в центре города.

– Перед стартом подготовки обязательно пройдите медобследование, – сказал заслуженный работник физической культуры Омской области, тренер чемпионки России Марины Ковалевой Борис Жгир. – Начинайте с коротких дистанций (2-3 км) в умеренном темпе, постепенно увеличивая нагрузку. Тренируйтесь регулярно (3-4 раза в неделю). Чередуйте бег и ходьбу. Выбирайте обувь с амортизацией под ваш тип стопы и дышащую одежду. При сложностях с техникой обратитесь к грамотному тренеру – это поможет избежать травм.

Напомним, 31 мая в Омске пройдет 12-й «Зеленый марафон». В этом году забеги в Омске пройдут в центре города – по улице Ленина и мимо Академического театра драмы. Основная дистанция составит 4,2 км.

Участников ждет насыщенная программа: детский забег, специальный инклюзивный маршрут для людей с особенностями здоровья и праздничные активности в сквере имени Дзержинского. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте «Зеленого марафона» до 26 мая.

Фото: пресс-служба Сбербанка