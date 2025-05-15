Ранее в городе были только четырехзвездочные гостиницы.
Омский отель 50|60 прошел аккредитацию и получил категорию «Пять звезд». Теперь это первый и единственный пятизвездочный отель в Омской области.
– Более 200 параметров были проверены сертификационной комиссией. Мы доказали, что наши номера, общественные зоны и весь спектр услуг соответствуют самым высоким стандартам, – сообщается в паблике отеля.
Гостиница 50|60 открылась в Омске в 2023 году. Ранее она была четырехзвездочной. Переход с 4 на 5 звезд – это стратегия руководства отеля: сначала заслужить доверие клиентов, а потом получить высшую категорию. На протяжении двух лет команда гостиницы выстраивала сервис и процессы на самом высоком уровне, чтобы быть уверенными на 100 % в том, что 5 звезд не просто запись в сертификате, но по-настоящему высший уровень гостеприимства.
– После того как десятки тысяч гостей оценили уровень сервиса отеля 50|60 (что подтверждается сертификатом международного уровня TrustYou Russia, двумя кристаллами от Федерации Ревизоров России «Ферего» и другими значимыми отметками) и команда отеля была на 100 % уверена, что качество услуг и их многообразие соответствуют уровню 5 звезд, гостиница была заявлена на классификацию. И теперь мы можем с уверенностью сказать: в Омске есть настоящий пятизвездочный отель, который не только на бумаге, но в реальном опыте гостей, в уровне обслуживания, в качестве услуг и по всем канонам гостеприимства соответствует самым высоким стандартам отрасли, – отметили в гостинице.
Возможно, позитивный опыт отеля 50|60 подвигнет и другие омские гостиницы к повышению категории. Это важно для развития туризма в городе и в регионе в целом.