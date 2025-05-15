Ранее в городе были только четырехзвездочные гостиницы.

Омский отель 50|60 прошел аккредитацию и получил категорию «Пять звезд». Теперь это первый и единственный пятизвездочный отель в Омской области.

– Более 200 параметров были проверены сертификационной комиссией. Мы доказали, что наши номера, общественные зоны и весь спектр услуг соответствуют самым высоким стандартам, – сообщается в паблике отеля.

Гостиница 50|60 открылась в Омске в 2023 году. Ранее она была четырехзвездочной. Переход с 4 на 5 звезд – это стратегия руководства отеля: сначала заслужить доверие клиентов, а потом получить высшую категорию. На протяжении двух лет команда гостиницы выстраивала сервис и процессы на самом высоком уровне, чтобы быть уверенными на 100 % в том, что 5 звезд не просто запись в сертификате, но по-настоящему высший уровень гостеприимства.