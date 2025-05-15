На базе отдыха планируются шесть смен в детском лагере.
Лето – время открытий, новых друзей и ярких эмоций! База отдыха «Альпийская деревня» открывает двери для детей с 7 до 15 лет в летний лагерь сезона-2025, где каждый день наполнен движением, свежим воздухом и веселым настроением.
На отдыхе ребенка ждет:
- сбалансированное питание 5 раз в день, которое разработали с учетом потребностей растущего организма,
- интересные мероприятия каждый день – квесты, творческие задания, праздники и вечерние мероприятия,
- внимательные и креативные вожатые,
- свежий и чистый воздух, красивая природа – это идеальные условия для отдыха и оздоровления,
- современные спортивные площадки для игр, тренировок и активного досуга,
- разный спортивный инвентарь для командных игр, эстафет и мастер-классов.
В 2025 году в летнем лагере будет шесть смен. Вот они:
- первая смена 3–14 июня,
- вторая смена 17–28 июня,
- третья смена 1–12 июля,
- четвертая смена 17–28 июля,
- пятая смена 2–13 августа,
- шестая смена 16–27 августа.
Каждая смена – это уникальная тематика, новые активности и возможность раскрыть свои таланты. Детей собираются поместить в атмосферу безопасности, заботы и внимания.
Отметим, что в числе развлечений для детей будут мастер-классы, конкурс косплея, посещение экофермы и борьба за кубок.
В каждую путевку входит проживание в комфортных номерах, питание, ежедневная развлекательная программа, посещение русской бани, бассейна и трансфер. Стоимость – от 23 300 рублей.
Количество мест ограниченно. Узнать подробности или забронировать путевку можно по телефону 34-33-93. Также можно написать в WhatsApp по номеру +7-960-993-00-78 или подъехать в офис продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а.
Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Альпийской деревня»
ООО «Альпийская деревня». ИНН: 5501287963. Реклама