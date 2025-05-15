На базе отдыха планируются шесть смен в детском лагере.

Лето – время открытий, новых друзей и ярких эмоций! База отдыха «Альпийская деревня» открывает двери для детей с 7 до 15 лет в летний лагерь сезона-2025, где каждый день наполнен движением, свежим воздухом и веселым настроением.

На отдыхе ребенка ждет:

сбалансированное питание 5 раз в день, которое разработали с учетом потребностей растущего организма,

интересные мероприятия каждый день – квесты, творческие задания, праздники и вечерние мероприятия,

внимательные и креативные вожатые,

свежий и чистый воздух, красивая природа – это идеальные условия для отдыха и оздоровления,

современные спортивные площадки для игр, тренировок и активного досуга,

разный спортивный инвентарь для командных игр, эстафет и мастер-классов.

В 2025 году в летнем лагере будет шесть смен. Вот они:

первая смена 3–14 июня,

вторая смена 17–28 июня,

третья смена 1–12 июля,

четвертая смена 17–28 июля,

пятая смена 2–13 августа,

шестая смена 16–27 августа.

Каждая смена – это уникальная тематика, новые активности и возможность раскрыть свои таланты. Детей собираются поместить в атмосферу безопасности, заботы и внимания.

Отметим, что в числе развлечений для детей будут мастер-классы, конкурс косплея, посещение экофермы и борьба за кубок.

В каждую путевку входит проживание в комфортных номерах, питание, ежедневная развлекательная программа, посещение русской бани, бассейна и трансфер. Стоимость – от 23 300 рублей.

Количество мест ограниченно. Узнать подробности или забронировать путевку можно по телефону 34-33-93. Также можно написать в WhatsApp по номеру +7-960-993-00-78 или подъехать в офис продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а.

vk.com/alp55

Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Альпийской деревня»