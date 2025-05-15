Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

СУ СК России по Омской области закончило расследование уголовного дела в отношении 41-летнего омича, обвиняемого по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней»).

По данным следствия, в период с июля 2023 по февраль 2025 года 41-летний обвиняемый, злоупотреблявший алкоголем, неоднократно и без особого повода избивал руками и проводом собственную 13-летнюю дочь. О произошедшем сообщила бабушка девочки, после чего в полицию обратилась и мать ребенка. По инициативе следствия мужчина был помещен под стражу. Признал свою вину он лишь частично.

Следствием собрано достаточное количество доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения. За указанное преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.