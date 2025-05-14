За несколько месяцев регион поднялся на одну строчку рейтинга.

По итогам первого квартала 2025 года вакансии с вахтовым графиком составили 6 % от общего числа предложений на российском рынке труда, сообщает hh.ru. Наибольшее количество таких позиций открыто в Забайкальском крае и Магаданской области, где доля вахтовых вакансий достигает 33 % от общего числа.

При этом интерес соискателей к подобным предложениям невысок: лишь 3 % российских кандидатов, искавших работу в первом квартале 2025 года, рассматривают вахтовый график. В Омской области этот показатель выше и составляет 6 %.

Средняя предлагаемая зарплата по вахтовым вакансиям в России составила 154,5 тысячи рублей. Самая высокая оплата труда для вахтовиков зафиксирована в Магаданской области – 188 тыс. рублей. Омская область занимает пятое место по этому показателю, предлагая вахтовикам в среднем 168,9 тысячи рублей. В марте этого года Омская область занимала 6-е место в рейтинге.

Ранее сообщалось, что за первые два месяца этого года вахтовикам предлагали в среднем 163,7 тысячи рублей, то есть оплата труда вдали от дома выросла на 5 тысяч.