Этой зимой работникам, готовым отправиться на вахты, предлагали около 164 тысяч в месяц.

Аналитики сервиса «Авито Работа» составили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатными предложениями для вахтовиков. Омская область заняла шестое место. Этой зимой работникам, готовым отправиться на вахты, предлагали в среднем 163 748 рублей в месяц. За год зарплатное предложение увеличилось на 23 %.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где соискателям-вахтовикам предлагают 170 098 рублей в месяц. Далее идут Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская и Новосибирская области.

В среднем по России вахтовикам предлагают 150 687 рублей в месяц. За год зарплаты увеличились почти на четверть.