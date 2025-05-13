Крылатые замечены в одном из парков.

О возвращении лебедей домой, в парк 30-летия ВЛКСМ (ПКиО), сообщили в телеграм-канале «Городские парки Омск». Каждый год лебеди возвращаются на это место после зимовки.

Посетителей предупреждают, что птицам запрещено давать хлеб и траву. Питание лебедей состоит из природных продуктов: водорослей, мелкой рыбы, лягушек, икры, личинок насекомых и маленьких жуков. Лебеди самостоятельно находят себе подходящую пищу.

Напомним, что на зиму эти красивые птицы улетают на Алтай и Юг: к побережью моря в Казахстане, Азербайджан и Китай.