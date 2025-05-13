Отправляется обратно транспорт на следующий день.

Туристический речной маршрут Омск – Большеречье снова доступен. Теплоход «Заря-353» возобновил рейсы, везя туристов в поселок с многовековой историей и знаменитым зоопарком.

Путешествие длиной в 204 километра по течению Иртыша и обратно организуется, как и прежде, по вторникам и субботам. Туристы отправляются из Омска и возвращаются обратно на следующий день.

Отправляется теплоход с причала в Воскресенском сквере во вторник и субботу в 07:50. Отправление с причала в Большеречье в среду и воскресенье в 08:00.

Для взрослых пассажиров билет будет стоить 550 рублей. Для детей и граждан с льготами – по 275 рублей.