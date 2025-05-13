Омск-Информ
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·Спорт

Омск оказался в числе сибирских городов, где пройдет забег.

Более 9 тысяч жителей Сибири зарегистрировались для участия в 12-м благотворительном СберПрайм «Зеленом марафоне», который состоится 31 мая 2025 года.

В Сибири забеги пройдут в девяти городах: Омске, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Абакане и Горно-Алтайске. Активнее всего регистрировались участники «Зеленого марафона» в Новосибирске – более 2,5 тысячи человек.

В Омске марафон пройдет прямо в центре города – по улице Ленина и мимо Академического театра драмы. Участникам предлагается дистанция 4,2 км, а также детский и инклюзивный забеги. Для участия в забеге потребуется медицинская справка. На площадке также можно будет пройти тестирование по нормативам ГТО.

Участие бесплатное, при регистрации каждый может внести добровольное пожертвование – «Сбер» удвоит сумму и направит ее в фонд «Вклад в будущее» на развитие инклюзивного образования в России.

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» можно до 26 мая на официальном сайте.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама

·Спорт

Омск оказался в числе сибирских городов, где пройдет забег.

Более 9 тысяч жителей Сибири зарегистрировались для участия в 12-м благотворительном СберПрайм «Зеленом марафоне», который состоится 31 мая 2025 года.

В Сибири забеги пройдут в девяти городах: Омске, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Абакане и Горно-Алтайске. Активнее всего регистрировались участники «Зеленого марафона» в Новосибирске – более 2,5 тысячи человек.

В Омске марафон пройдет прямо в центре города – по улице Ленина и мимо Академического театра драмы. Участникам предлагается дистанция 4,2 км, а также детский и инклюзивный забеги. Для участия в забеге потребуется медицинская справка. На площадке также можно будет пройти тестирование по нормативам ГТО.

Участие бесплатное, при регистрации каждый может внести добровольное пожертвование – «Сбер» удвоит сумму и направит ее в фонд «Вклад в будущее» на развитие инклюзивного образования в России.

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» можно до 26 мая на официальном сайте.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама