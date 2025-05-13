Омск оказался в числе сибирских городов, где пройдет забег.

Более 9 тысяч жителей Сибири зарегистрировались для участия в 12-м благотворительном СберПрайм «Зеленом марафоне», который состоится 31 мая 2025 года.

В Сибири забеги пройдут в девяти городах: Омске, Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Томске, Абакане и Горно-Алтайске. Активнее всего регистрировались участники «Зеленого марафона» в Новосибирске – более 2,5 тысячи человек.

В Омске марафон пройдет прямо в центре города – по улице Ленина и мимо Академического театра драмы. Участникам предлагается дистанция 4,2 км, а также детский и инклюзивный забеги. Для участия в забеге потребуется медицинская справка. На площадке также можно будет пройти тестирование по нормативам ГТО.

Участие бесплатное, при регистрации каждый может внести добровольное пожертвование – «Сбер» удвоит сумму и направит ее в фонд «Вклад в будущее» на развитие инклюзивного образования в России.

Зарегистрироваться на «Зеленый марафон» можно до 26 мая на официальном сайте.

ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893. Реклама