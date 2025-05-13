Стоимость билетов в регионе почти в два раза ниже, чем в Москве.

Согласно данным, опубликованным исследовательским центром коммуникационной группы PROGRESS и приведенным в «Газета.Ru», разница в стоимости кинобилетов по российским регионам достигает значительных размеров.

Самым дорогим регионом оказалась Москва, где средняя стоимость билета составляет 515 рублей. Следующие позиции занимают Краснодар (447 руб.) и Подмосковье (425 руб.).

Наиболее доступным для зрителей оказался Омск, где средний билет обойдется всего в 272 рубля, что почти вдвое дешевле столичного уровня цен. Также весьма умеренные тарифы наблюдаются в Саратове, Барнауле и Оренбурге, где зрители платят от 280 до 300 рублей за просмотр фильма.

Аналитики подчеркивают, что снижение стоимости обусловлено высокой конкуренцией среди местных кинотеатров и уровнем доходов населения в этих субъектах Федерации.