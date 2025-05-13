Очевидцы делятся кадрами и сообщают о погибших животных.

Вчера, 12 мая, водителей предупредили о большом количестве косуль на трассе Тюмень – Омск, в народе получившей название «трасса смерти». В частности, отмечается высокая активность диких животных на участке дороги, проходящем через Тюкалинский район Омской области. Видео с трассы опубликовал местный житель в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Свидетели рассказали о наличии погибших особей на дороге, вероятно, это печальный результат их столкновения с машинами. Уточняется, что вероятность встречи с дикими зверями существенно возрастает ночью и ранним утром, создавая опасность для водителей и пассажиров.

Напомним, в прошлом году в Омске наблюдалось целое нашествие косуль. Их замечали не только на окраинах, но и в центре. Многие животные погибали, застревая в заборах или становясь добычей бездомных псов.