Омск-Информ
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Сегодня вечером они достигали максимума.
Сегодня вечером в Омске образовались 10-балльные пробки. Заторы образовались на центральных улицах: Красном Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Гагарина, Герцена, Шебалдина, Маршала Жукова. Пробки образовались также на мосту им. 60-летия Победы.
На Левом берегу в бордовый окрасилась улица Лукашевича. Заторы образовались и на улицах 70 лет Октября, Кирова и Комбинатской.
·Авто

Сегодня вечером они достигали максимума.
Сегодня вечером в Омске образовались 10-балльные пробки. Заторы образовались на центральных улицах: Красном Пути, Фрунзе, Орджоникидзе, Гагарина, Герцена, Шебалдина, Маршала Жукова. Пробки образовались также на мосту им. 60-летия Победы.
На Левом берегу в бордовый окрасилась улица Лукашевича. Заторы образовались и на улицах 70 лет Октября, Кирова и Комбинатской.