·Происшествия

Под Омском образовалась 7-километровая пробка из фур

Затор возник в районе Западного обхода Омска.

Сегодня днем на окружной дороге на Западном обходе Омска образовалась 7-километровая пробка из фур. Причиной возникновения затора стала небольшая авария, сообщают «Вести-Омск». Сейчас дорога находится в безопасном состоянии.

Минувшей ночью в Омске и области произошло резкое снижение температуры воздуха. Утром пробки на дорогах достигали 9 баллов.

vesti-omsk.ru

