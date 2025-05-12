Омск-Информ
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·Происшествия

Следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия на реке Иртыш.

При проведении работ по погрузке плавкраном песка из воды на баржу произошло ЧП. Как установили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, 10 мая около девяти вечера на Иртыше плавсредство частично ушло под воду. Где конкретно случился инцидент, не уточняется. Однако силовики начали проверку. 

– Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении иных работ). В ЧП никто не пострадал, не допущено загрязнения окружающей среды. Размер причиненного ущерба устанавливается.

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·Происшествия

Следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия на реке Иртыш.

При проведении работ по погрузке плавкраном песка из воды на баржу произошло ЧП. Как установили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, 10 мая около девяти вечера на Иртыше плавсредство частично ушло под воду. Где конкретно случился инцидент, не уточняется. Однако силовики начали проверку. 

– Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении иных работ). В ЧП никто не пострадал, не допущено загрязнения окружающей среды. Размер причиненного ущерба устанавливается.

2828