Горожан ждет всего три трудовых дня перед длинными выходными с 12 по 15 июня.

Омичей ожидает укороченная рабочая неделя в начале июня благодаря празднованию Дня России 12 июня и переносу выходного дня с 8 марта.

Согласно производственному календарю, с 2 по 6 июня рабочие дни будут проходить в обычном режиме. Затем 7 и 8 июня (суббота и воскресенье) – выходные. После этого начнется короткая трудовая неделя: с 9 по 11 июня. С четверга, 12 июня, начнутся длинные выходные, которые продлятся до воскресенья, 15 июня, включительно.

Подобная схема уже применялась весной. В апреле и мае россияне также трудились по сокращенному графику: три рабочих дня приходились на периоды с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая. Это было связано с празднованием Первомая и Дня Победы.