Уровень воды превысил опасную отметку на 106 см, но дамба пока выдерживает натиск стихии.

В селе Абатском уровень воды в реке Ишим поднялся на полтора метра всего за два дня. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что уровень воды превысил отметку «Опасное явление» на 106 сантиметров, и теперь вся пойма реки оказалась затопленной.

– Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень. К тому же интенсивность пребывания воды снижается, – заявил Моор.

Напомним, что в конце апреля на трассе Тюмень – Омск вводили ограничение движения. Причиной служило возведение дамбы, которая будет сдерживать паводок.