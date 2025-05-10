Омск-Информ
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·Общество

На торжества пришли 252 тысячи человек, все прошло спокойно и организованно.

В Омске празднования, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили примерно 252 тысячи человек.

По информации городской администрации, мероприятия завершились благополучно, никаких происшествий не произошло. Мэр Омска Сергей Шелест выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за четкую и организованную службу.

– Благодарю руководство и личный состав омской полиции за работу по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По всей территории города функционировали праздничные площадки. Омичи активно участвовали в различных мероприятиях: торжественных маршах, публичных выступлениях, церемониях возложения цветов и концертных программах.

Алексей Новиков
·Общество

На торжества пришли 252 тысячи человек, все прошло спокойно и организованно.

В Омске празднования, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили примерно 252 тысячи человек.

По информации городской администрации, мероприятия завершились благополучно, никаких происшествий не произошло. Мэр Омска Сергей Шелест выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за четкую и организованную службу.

– Благодарю руководство и личный состав омской полиции за работу по обеспечению безопасности в местах проведения мероприятий, – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По всей территории города функционировали праздничные площадки. Омичи активно участвовали в различных мероприятиях: торжественных маршах, публичных выступлениях, церемониях возложения цветов и концертных программах.

Алексей Новиков