Омск-Информ
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·Общество

Ее местонахождение неизвестно уже больше суток.
В Омске пропала 87-летняя Василя Гафурова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 8 мая около 13:00 она вышла из дома на улице 50 лет Октября и не вернулась.
Приметы женщины: рост 158 см, карие глаза, длинные седые волосы, среднее телосложение. Женщина была одета в серое пальто с цветами, серый берет и черные сапоги. При себе она имела коричневую сумку в черно-красную клетку.
·Общество

Ее местонахождение неизвестно уже больше суток.
В Омске пропала 87-летняя Василя Гафурова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 8 мая около 13:00 она вышла из дома на улице 50 лет Октября и не вернулась.
Приметы женщины: рост 158 см, карие глаза, длинные седые волосы, среднее телосложение. Женщина была одета в серое пальто с цветами, серый берет и черные сапоги. При себе она имела коричневую сумку в черно-красную клетку.