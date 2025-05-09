Омск-Информ
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·Общество

Рассказываем об основных мероприятиях.
Сегодня, 9 мая, омичи будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдут парад Победы, Бессмертный полк и концерт.
Основными местами проведения мероприятий будут парк Победы, «Омская крепость» и Соборная площадь.
·Общество

Рассказываем об основных мероприятиях.
Сегодня, 9 мая, омичи будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдут парад Победы, Бессмертный полк и концерт.
Основными местами проведения мероприятий будут парк Победы, «Омская крепость» и Соборная площадь.