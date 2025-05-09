Омск-Информ
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·Общество

Он состоится вечером.
Сегодня, 9 мая, в 17:00 по московскому времни (20:00 по Омску) в Ивангороде Ленинградской области состоится митинг-концерт «Одна страна – одна Победа!». Мероприятие, организованное Всероссийским государственным университетом юстиции при поддержке Следственного комитета, будут транслировать онлайн.
– Данное мероприятие является продолжением славной традиции патриотических акций, объединяющих миллионы людей в память о подвиге нашего народа, – сообщает омский Следственный комитет.
Для подключения необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код.
·Общество

Он состоится вечером.
Сегодня, 9 мая, в 17:00 по московскому времни (20:00 по Омску) в Ивангороде Ленинградской области состоится митинг-концерт «Одна страна – одна Победа!». Мероприятие, организованное Всероссийским государственным университетом юстиции при поддержке Следственного комитета, будут транслировать онлайн.
– Данное мероприятие является продолжением славной традиции патриотических акций, объединяющих миллионы людей в память о подвиге нашего народа, – сообщает омский Следственный комитет.
Для подключения необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код.