У мальчика осталась рваная рана на лице.

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения бродячей собаки на ребенка.

Напомним, что 6 мая в частном секторе на улице Самарской в Кировском округе Омска бродячая собака напала на восьмилетнего мальчика, укусив его за лицо. По фотографии видно, что у ребенка осталась рваная рана на щеке.

Следком располагает информацией о неоднократных инцидентах с нападением собак на людей в данном районе, однако службы, ответственные за регулирование численности бездомных животных, не принимают мер по их отлову.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Следователи намерены привлечь к ответственности должностных лиц, своевременно не принявших меры по отлову бродячих собак.

Кроме того, прокуратура Кировского округа проводит проверку соблюдения действующего законодательства, в том числе рассматривая возможность подачи иска в суд с требованием компенсации морального вреда в интересах пострадавшего ребенка.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на омских бездомных собак. Так, 4 мая, председатель потребовал завести уголовное дело из-за дворняг, терроризирующих один из дворов на улице Перелета.