Животные терроризируют не только взрослых, но и детей.

Жители домов по улицам Перелета, 30 и 28, страдают от агрессии бродячих собак, поселившихся на детской площадке в их дворе.

– Собаки агрессивные, кидаются стаей на детей во дворе дома по адресу: г. Омск, ул, Перелета, д. 28, – рассказывает местная жительница.

На видео с одной из камер наблюдения видно, что собака агрессивно бежит в сторону проходящих мимо детей. Однако местные жители не уточняют, действительно ли стая не подпускает людей к своей территории или дети их дразнят забавы ради.

По словам омичей, местные зоозащитники настаивают, что собаки доброжелательны и никому не мешают. А так как животные чипированы, их отлов не производится. Управляющая компания бездействует, а в службе отлова заявки от физических лиц не принимают.

– Местные зоозащитники в голос кричат, эти собаки дружелюбные. Собаки чипированные, поэтому их отлавливать отказываются. Походу пока не произойдет горе, никто на это не обратит внимания, – говорит автор поста в паблике «Аварийный Омск».

Также сообщается, что рядом с захваченным двором компанией «ТРЕСТ 4» строится новый дом. Местные жители предполагают, что собаки живут на стройплощадке.