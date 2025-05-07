8 и 9 мая омичи смогут прокатиться под военную музыку по Иртышу за 600 рублей.

8 и 9 мая по Иртышу будет курсировать празднично украшенный к 80-летию Победы теплоход «Москва-112». Вместе с концертными коллективами пассажиры смогут спеть песни военных лет.

В течение дня организуют часовые прогулки по Иртышу с участием артистов и солистов Центра культуры, спорта, развлечений «Береговой», ансамбля танца «Иртыш», Русского камерного оркестра «Лад» и Сибирского хореографического ансамбля «Русь».

График движения 8 мая:

1-й рейс – 11:30–12:30

2-й рейс – 13:00–14:00

3-й рейс – 14:30–15:30

4-й рейс – 16:00–17:00

5-й рейс – 17:30–18:30

6-й рейс – 19:00–20:00

7-й рейс – 20:30–21:30

График движения 9 мая:

1-й рейс – 11:30–12:30

2-й рейс – 13:00–14:00

3-й рейс – 14:30–15:30

4-й рейс – 17:30–18:30

5-й рейс – 19:00–20:00

6-й рейс – 20:30–21:30

Взрослый билет обойдется в 600 рублей, для детей от 5 до 9 лет – 400 рублей, для маленьких омичей до 5 лет – бесплатно. Льготы не действуют. Билеты появятся в продаже в дни рейсов. Их можно приобрести в кассе, которая работает с 9:00 до 21:00, непосредственно перед поездкой.