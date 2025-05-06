Омск-Информ
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·Общество

Речной транспорт начнет курсировать уже завтра, 7 мая.

Завтра, 7 мая, в Омске начинает работу так называемый дачный теплоход, курсирующий по маршруту «Центр – Зеленый Берег». Рейсы будут выполняться в среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, с причала у Воскресенского сквера в центре Омска теплоход будет отправляться в 8:10 и 15:00, от Зеленого Берега – в 11:10 и 18:00. Маршрут является дотационным – максимальная цена проезда для пассажиров составит 100 рублей.

·Общество

Речной транспорт начнет курсировать уже завтра, 7 мая.

Завтра, 7 мая, в Омске начинает работу так называемый дачный теплоход, курсирующий по маршруту «Центр – Зеленый Берег». Рейсы будут выполняться в среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, с причала у Воскресенского сквера в центре Омска теплоход будет отправляться в 8:10 и 15:00, от Зеленого Берега – в 11:10 и 18:00. Маршрут является дотационным – максимальная цена проезда для пассажиров составит 100 рублей.