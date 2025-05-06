На территории парка открылась выставка образцов военной техники с интерактивными досками, оснащенными видеоиграми.

Сегодня, 6 мая, в Омске открылся обновленный парк Победы. Главной особенностью первой очереди реконструированного пространства стала экспозиция военной техники парка «Патриот».

Рядом с танками и другими боевыми машинами установлены интерактивные доски с ее тактико-техническими характеристиками, историей создания, информацией об участии в боевых действиях. В интерактивные доски «вшиты» видеоигры – конструкторы и симуляторы, позволяющие управлять некоторыми моделями техники самостоятельно.

На входе в парк установили Звезды Победы со встроенными светодиодными экранами. Также зеленая зона получила новую систему освещения, на территории появилось видеонаблюдение, а монументы были отремонтированы и покрашены.

Как заявил на открытии обновленного парка губернатор Виталий Хоценко, уже в этом году парк Победы станет полностью современным, ухоженным и наполненным историческим содержанием, ради которого он был создан 50 лет назад.