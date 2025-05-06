Омск-Информ
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·Происшествия

Машинист не успел вовремя затормозить. 

В омской транспортной прокуратуре рассказали о трагедии на железнодорожных путях на станции Стрела.

По предварительным данным, 21-летняя девушка шла в наушниках вдоль железнодорожных путей, не соблюдая безопасное расстояние. Несмотря на то что машинист подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось.

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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·Происшествия

Машинист не успел вовремя затормозить. 

В омской транспортной прокуратуре рассказали о трагедии на железнодорожных путях на станции Стрела.

По предварительным данным, 21-летняя девушка шла в наушниках вдоль железнодорожных путей, не соблюдая безопасное расстояние. Несмотря на то что машинист подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось.

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

1022