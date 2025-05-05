На мурале будут изображены женщины-герои тыла.

К 80-летию Великой Победы на здании администрации Советского округа (улица Красный Путь, 107) появится монументальная художественная работа, посвященная трудовому героизму омичей в годы Великой Отечественной войны. Проект реализован при поддержке «Сбера», который выступил главным спонсором и идейным вдохновителем.

В военные годы Омск стал настоящим оплотом тыла: сюда эвакуировали ключевые заводы страны. На предприятии № 166 собирали боевые самолеты Ту-2, Як-7 и Як-9, а завод № 174 выпускал легендарные танки Т-34. Женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин, сутками стояли у станков, обеспечивая армию техникой и снарядами.

– Сохранять память о подвиге наших предков – долг каждого поколения, – сказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Мурал станет не только украшением города, но и напоминанием о том, как омичи ценой невероятных усилий приближали Победу. Для «Сбера» большая честь реализовать этот проект, ведь благодарность тем, кто подарил нам мир, – это основа наших ценностей.

Авторы работы – художники бюро «Такнадо» и Марина Ягода из Новосибирска. Они известны своими работами в России и за рубежом, включая мурал «Барышня с собольком» и росписи для музея в Майами.

– Благодарю Сбербанк за эту инициативу. Наш город по праву носит звание «Город трудовой доблести», – сказал мэр Омска Сергей Шелест. – С момента начала Великой Отечественной войны на Омскую землю были эвакуированы 103 промышленных предприятия. Силами наших дедов и бабушек на фронт было собрано 5 тысяч истребителей Як-7 и Як-5, а также 7 тысяч танков Т-34. И в целом в Омске производилось все, что необходимо фронту: от техники до валенок и тулупов. Новый мурал является дополнительным напоминанием о подвиге сотен тысяч людей, ковавших Победу в тылу, возможность еще раз сказать спасибо.

Омский мурал станет частью серии изображений в 11 городах Сибири, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Проект приурочен к 80-летию Победы.

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»