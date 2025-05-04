Омск-Информ
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·Общество

Он работает уже пару дней.
В минувшую пятницу, 2 мая, в Омске открылся второй парк альпак. Этот контактный зоопарк располагается в парке 30-летия ВЛКСМ.
Кроме альпак, в парке также живут ламы, козы и быки. Как сообщает компания «Парк альпак», билет стоит 900 рублей для взрослого и 720 рублей для ребенка. Время работы – с 10:00 до 21:00.
Отметим, что 3 мая на «Зеленом острове» также открыли парк альпак «Пача Мама».
·Общество

Он работает уже пару дней.
В минувшую пятницу, 2 мая, в Омске открылся второй парк альпак. Этот контактный зоопарк располагается в парке 30-летия ВЛКСМ.
Кроме альпак, в парке также живут ламы, козы и быки. Как сообщает компания «Парк альпак», билет стоит 900 рублей для взрослого и 720 рублей для ребенка. Время работы – с 10:00 до 21:00.
Отметим, что 3 мая на «Зеленом острове» также открыли парк альпак «Пача Мама».