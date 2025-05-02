Защитник «Металлурга» прокомментировал конфликт в пятом матче серии против «Авангарда».

Защитник команды «Металлург» Никита Камалов прокомментировал высказывания Виолетты Шарипзяновой, супруги капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, касающиеся конфликта, возникшего в ходе матча Кубка Гагарина. Об этом сообщил портал «Allhockey»

Этот инцидент произошел в конце второго периода пятой игры первого раунда плей-офф КХЛ. Камалов нанес из-за спины точный удар в челюсть Шарипзянову, повалив защитника «Авангарда» на лед. Супруга «ястреба» Виолетта, реагируя на произошедшее, выразилась жестко, заявив, что «этот урод заплатит по меркам судьбы».

По словам Камалова, в той игровой ситуации ничего особенного не произошло: завязалась потасовка, переросшая в драку, из-за чего Шарипзянов просто пропустил удар.

- А то, что там жена вмешивается куда-то, не в свое, так скажем, дело, это характеризует ее, ее семью и Дамира в целом. Поэтому я тут комментировать особо ничего не буду. Она позволяет себе какие-то высказывания - ну пускай позволяет. Я в это болото лезть не буду, - добавил игрок «Металлурга».

Защитник магнитогорской команды отметил, что не разговаривал после серии о произошедшем инциденте с капитаном «Авангарда». Камалов заявил, что ему нечего обсуждать по поводу сложившейся ситуации.

Игрок выразил сомнение, сказав, что не представляет ситуацию, при которой его супруга опубликовала бы подобный пост.

- Она адекватная. И понимает, что какие бы эмоции ни были, это не ее дело. Со мной дома обсудить - без проблем. Но куда-то на публику выносить - это лишнее, - заключил защитник.

Напомним, что «Авангард» обыграл «Металлург» со счетом 4:2 в 1/8 финала «Кубка Гагарина».