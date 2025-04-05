По мнению капитана «ястребов», противостояние с чемпионом КХЛ не было грязным.

Итоги серии плей-офф «Авангард» – «Металлург», в которой «ястребы» одержали победу со счетом 4:2, подвел капитан омской команды Дамир Шарипзянов. Он подчеркнул, что, несмотря на обилие стычек между хоккеистами двух команд, серия не была грязной.

– Стычки – это всегда в плей-офф. С «Металлургом» была далеко не самая грязная серия, в которой я играл. Обе команды бились, это всегда так, все понимают, что нужно защищать своего вратаря и лезть на чужой пятак, - отметил Шарипзянов.

Он также высказался о поведении защитника уральской команды Никиты Камалова, который на протяжении всей серии провоцировал игроков «Авангарда», а в матче №5 в Магнитогорске ударил со спины самого Шарипзянова и повалил его на лед.

- Поведение Камалова абсолютно не раздражало, сейчас пообщались с ним нормально. Все вопросы решили, - добавил капитан омской команды.

Соперник «Авангарда» по 1/4 финала Кубка Гагарина пока неизвестен. Второй раунд плей-офф начнется 11-12 апреля.