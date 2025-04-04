В соцсетях Виолетта Шарипзянова высказалась о драке мужа с защитником «Металлурга» Никитой Камаловым.

Омский «Авангард» сыграл пятую игру с «Металлургом» в Магнитогорске. Встреча отметилась сразу несколькими инцидентами, один из них возмутил Виолетту Шарипзянову – жену капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

В конце второго периода защитник «Металлурга» Никита Камалов подло ударил Шарипзянова со спины, сбив того с ног. Капитан омичей упал на лед, а Камалов, присвоив себе «победу» над капитаном гостей, под овации трибун уехал в штрафной бокс.

– Тут нельзя материться, но этот урод заплатит по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот не начинает трогать моих. Да, плей-офф и все такое, но моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях «кто тупее», – написала Виолетта Шарипзянова в своем телеграм-канале.

Судьи в том эпизоде не разобрались, дав и Камалову, и Шарипзянову по две штрафных минуты.